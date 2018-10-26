Muhsin Yazıcıoğlu davasında gerginlik

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davada gerginlik yaşandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde bindiği helikopterin düşmesi sonucu 5 kişiyle birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı dava Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, düşen helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve partililer katıldı.

Duruşma ertelendi

Aynı zamanda FETÖ davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dursun Özmen de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan'a ertelendi.

"Burdan kalkın"

Mustafa Destici'nin salona girmesiyle gerginlik iyice arttı ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP liderinin salondan çıkmasını istedi. Çok sinirlenen Yazıcıoğlu, Destici'ye, "Buradan kalkın gidin. Çıldırtmayın insanı" diyerek, tepki gösterdikten sonra fenalaştı. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da yerinden kalkarak, Mustafa Destici'nin üzerine yürüyüp, "Ulan ahlaksız herif, sen buraya nasıl giriyorsun?" dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi BBP lideri Destici'nin üzerine yürüdü



Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP lideri Mustafa Destici'nin üzerine yürüdü. Yazıcıoğlu'nun ağabeyi de Destici'ye 'Ahlaksız herif, buraya ne yüzle geliyorsun' diyerek tepki gösterdi.



kaynak: yeni şafak