Bomba paniği Yunanistan'a sıçradı!

Postayla gönderilen paket şüpheli görülünce, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tahliye edildi.

Bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili başka detay verilmedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı binası, Atina'nın merkezindeki Parlamento'nun karşısında bulunuyor.

ABD çalkalanıyor

ABD’de hafta başında başlayan ve özellikle ABD Başkanı Donald Trump’a karşı olanları hedefleyen bombalı paketler, korkuya sebep oluyor.

Son olarak bugün de 11. paketin Florida'da bulunduğu açıklandı. Bu sefer hedef bir senatör oldu.

Bu hafta başında milyarder George Soros’a gönderilen paket ile başlayıp aralarında eski Başkan Barrack Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski Başkan Bill Clinton ile eski Başkan adayı Hillary Clinton, aktör Robert De Niro gibi isimlerin de bulunduğu kişilere ve CNN’e gönderilen on bombalı paketin yakalandığını açıklayan Federal Araştırma Bürosu (FBI) halkı tespit edilemeyen bombalar olabileceği konusunda uyarıyor.

FBI paketler için “Ya çok acemice yapılmış ya da asla patlaması hedeflenmemiş” ifadesini kullandı.