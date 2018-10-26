Esenyurt’ta akşam saatlerinde devriye aracına kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis aracına isabet eden mermiler sebebiyle parçalanan camlardan hafif şekilde yaralanan polisler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Güvenlik kaynakları, polisin failleri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattığını belirtti.
26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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İstanbul'da polise silahlı saldırı
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