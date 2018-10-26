Erdoğan: Anlaşılan, bize fazla iş bırakmayacaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da astsubay mezuniyet töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bin yıldır bu toprakları İstiklal Marşımızın kıtalarına ilham veren bu ruhla bu inançla bu adanmışlık duygusuyla korumayı başardık, inşallah ebediyete kadar da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Bağımsızlığımızdan, onurumuzdan, milli bekamızdan taviz vermeyecek, bu coğrafyada özgürce yaşamayı sürdüreceğiz. Adı, sanı, cüssesi ne olursa olsun hiç kimsenin vatanımıza göz dikmesine asla izin vermeyeceğiz.

Biz 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla cepheye koşan milli mücadele kahramanlarının cesaretiyle bugünleri gördük.

En son 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla iradesini korumak için tanklara meydan okuyan Anadolu insanının yiğitliği sayesinde hala özgürce yaşayabiliyoruz.

Devletimiz, milletimiz sırt sırta verdikçe evelallah bu ülkeyi esir alabilecek hiçbir güç yoktur. Güvenlik güçlerimiz tam bir koordinasyon içinde görevlerini yaptığı sürece kim tarafından himaye edilirse edilsin bize zarar verebilecek hiçbir terör örgütü yoktur. Milletimiz basiret ve feraset sahibi oldukça hiçbir tezgah, hiçbir kışkırtma bizi birbirimize düşüremez.

"BİZE FAZLA İŞ BIRAKMAYACAKLAR"

Şimdi de Münbiç'in etrafında hendekler kazıyorlarmış. Evet, doğru! Mezarlarını hazırlıyorlar. Bize fazla iş bırakmayacaklar, öyle anlaşılıyor.

Afrin'i özgürleştirdiğimiz gibi Münbiç'i, Aynel Arab'ı, Telabyad'ı, Suriyenin kuzeyindeki diğer toprakları da bölücü örgütün zulmünden kurtaracağız.