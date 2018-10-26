S.Arabistan Avrupa'yı ikiye böldü!

Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı olayının ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çekya Başbakanı Andrej Babis'le gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

MACRON, MERKEL'DEN FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı a.çıklamada, "İstanbul'da Suudi gazetecinin öldürüldüğü açıktır. Bu durumu kınıyorum, basın özgürlüğünü savunuyorum. Silah satışının Kaşıkçı olayıyla bir ilgisi yok. Bu cinayet aydınlatılsın, gereken yaptırımlar Avrupa düzeyinde alınacaktır" dedi.

MERKEL AYRICA BUGÜN KRAL SELMAN İLE TELEFONDA DA GÖRÜŞTÜ

Federal Basın ve Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Merkel’in, bugün Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Şansölye Merkel'in, görüşmede, gazeteci Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini sert bir şekilde kınadığı ifade edilen açıklamada, olayın tam olarak nasıl cereyan ettiğinin acilen aydınlatılması gerektiğini de vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Şansölye, Suudi Arabistan’a hızlı, şeffaf ve inandırıcı bir aydınlatmayı sağlama çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

AB'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü sonrası Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması çağrısında bulunmuştu.