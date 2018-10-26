26 Ekim 2018 Cuma10 Safer 1440
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İsrail'den hain saldırı!

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İsrail'den hain saldırı!
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli şehit oldu, 170 kişi yaralandı.
İsrail'den hain saldırı! İsrail'den hain saldırı! İsrail'den hain saldırı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırında toplanan Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin şehit olduğunu belirtti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kudra, şehit olanların kimliklerini Muhammed Halid Mahmud Abdunnebi (27), Nassar İyad Ebu Teym (19), Ahmed Said Ebu Lubde (22), Cebr İbrahim Ebu Humeyse (25), Ayiş Gassan Şeas (23) şeklinde açıkladı.

170 FİLİSTİNLİ YARALI

Bakanlık Sözcüsü, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu çoğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, barışçıl Büyük Dönüş yürüyüşlerine katılmak üzere Gazze sınırında toplanmıştı.

İsrail askerleri ise gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak gösterilere müdahale etmişti. 

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. 

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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