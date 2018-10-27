27 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PYD/YPG saflarına katılmak için askeri yasak bölgeden, Suriye'ye geçmek isterken yakalanan ve 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığı öğrenilen Patrick Kraicker'ın cezası belli oldu.
PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi
PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi

Silopi ilçesinde bulunan askeri yasak bölgeden Suriye'ye geçmeye çalışan Alman vatandaşı Patrick Kraicker, geçen 14 Mart'ta askerler tarafından yakalandı.

ALMAN ORDUSU'NDA 4 YIL GÖREV YAPMIŞ

 Gözaltına alındıktan sonra polise teslim edilen Kraicker, Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda 4 yıl Alman ordusunda görev yaptığını belirtti.

TERÖRİSTLİK YAPMAK İÇİN GELDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

İfadesinde, Suriye'ye geçip, terör örgütü PYD/YPG saflarında teröristlik yapmak istediğini itiraf eden şüphelinin, daha önce de havayolu ile 2 kez Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK YERİ GEZMİŞ

Türkiye'de birçok yeri gezdiği belirtilen şüphelinin, Suriye'de faaliyetlerde de bulunduğu belirlendi.

TUTUKLANMIŞTI

Elindeki dijital malzemelerden PKK terör örgütünün Suriye kolu olan terör örgütü PYD/YPG ile bağlantısı tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Terör Suçları Soruşturma Savcılığınca ifadesi alınan Kraicker, daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanmıştı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Önce Şırnak T Tipi Cezaevi'nde kalan daha sonra Elazığ'daki cezaevine nakledilen Patrick Kraicker, bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılarak son savunmasını yaptı.

Yapılan yargılama sonucu Kraicker, terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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