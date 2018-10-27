27 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Bursa'da FETÖ operasyonu

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Bursa'da FETÖ operasyonu
Örgütle iltisaklı, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 iş adamından 3'ü tutuklandı
Bursa'da FETÖ operasyonu Bursa'da FETÖ operasyonu Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptığı tespit edilen 11 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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