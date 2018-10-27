Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptığı tespit edilen 11 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.