Kriz çıkaracak Brunson iddiası

FETÖ’nün firari imamları ile Türk düşmanı Avrupalı parlamenterler, 2 Kasım’da Cenevre’de toplanıyor.

FETÖ’nün üst düzey imamları Avrupa’nın kalbinde büyük bir karalama organizasyonu düzenleme kararı aldı. Avrupa kurumlarına gönderilen tanıtım bülteninde 2 Kasım’da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geleceklerini açıklayan FETÖ’nün kritik imamları “Türkiye’de İnsan Hakları’na Eşi Görülmemiş Tehdit Uluslararası Konferansı” başlıklı bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı. Toplantıya aralarında Türkiye’de tutuklu olan FETÖ’cülerin ailelerinin, firari sözde Türk gazetecilerin ve hukukçuların ile sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılacağının açıklandığı bültende ayrıca İngiltere, İsviçre ve Hollanda’da Türkiye’yi eleştiren ve FETÖ’ye destek veren çok sayıda siyasetçi ve parlamenterin de katılacağının altı çizildi.

Tanıtım bülteninde bu toplantının Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi (The International Observatory of Human Rights) tarafından organize edildiği ifade edildi.

ABD'Lİ ESKİ TUTUKLU

İhanet toplantısının amacının ise Türkiye’de yargı reformu ve insan haklarına temel saygı konularında AB Adalet Divanı, BM ve Avrupa Konseyi’nin Türkiye karşısında harekete geçirmek olduğu açıklandı. Toplantıya ilişkin dikkat çekici bir başka nokta ise Türkiye’de yakın zamana kadar hapishanede olan ve ABD’li mahkumların nasıl hükümet tarafından takas unsuru olarak değerlendirildiğini anlatacak olan eski bir tutuklunun da konuşmacı olarak yer alacağı bilgisine yer verildi.

GİZEMLİ MAHKUM KİM?

İsmi verilmeyen bu gizemli mahkum akıllara İzmir’de 35 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’u getirdi.

3 GÜN ÖNCE YİNE OVAL OFİSTEYDİ

Tanıtım bülteninde bu toplantının Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi (The International Observatory of Human Rights) tarafından organize edildiği ifade edildi.

(Akşam)