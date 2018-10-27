27 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:56Güneş 07:22Öğle 12:54İkindi 15:46Akşam 18:15Yatsı 19:35
    • 21°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 221,566 -0.74
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret

»
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin resmen talep ettiği "Şüpheliler Türkiye'de yargılansın" isteğini reddederek "Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak" dedi.
Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret
Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı, Türkiye, İran ve ABD hakkında açıklamalarda bulundu. 

TÜRKİYE VE KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

 el-Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyleyerek, Suudi yetkililerin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte koordineli çalıştığını ifade etti. Bakan sözlerine, soruşturmanın zaman aldığını ve gerçeklerin günler geçtikçe ortaya çıkacağını ekledi.

Türkiye ile ilgili açıklamalarına devam eden el-Cubeyr, Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu söyleyip, "Onlarla iyi bir iş ve yatırım birlikteliğimiz var" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE RET

el-Cubeyr ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin talep ettiği "Şüpheliler Türkiye'de yargılansın" isteğini reddederek "Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak" dedi.

Dün gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti. 

AMERİKA İLE OLAN İLİŞKİLER

ABD ile ilişkilerine de değinen Bakan Cubeyr, "Suudiler, Amerika ile demir kaplı stratejik ilişkilere sahip ve bu da değişmez" dedi.

İRAN'A YÖNELİK ÇOK SERT SÖZLER

İran'ın terörün en büyük sponsoru olduğunu iddia eden ve sert sözler sarf eden Suudi Bakan, "Suudi Arabistan Ortadoğu'da iki şey ile ilgileniyor. Biri Suudi Arabistan'ın ışığı, diğeri İran'ın karanlığı" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: Müdahale etmekten bıktım!Erdoğan: Müdahale etmekten bıktım!Erdoğan, il başkanlarıyla kapalı toplantıda Twitter uyarısı da yaptı.
İnfaz timi, Kaşıkçı cinayetini böyle kutladı!İnfaz timi, Kaşıkçı cinayetini böyle kutladı!Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik timde yer alan 4 kişinin Florya’da, 3 kişinin de Etiler’de infazdan sonra lüks restoranlarda yemek yediği öğrenildi.
İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yol geliyor!İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yol geliyor!İstanbul’un trafiğini rahatlatmak üzere hazırlanan yeni yol projesinin ÇED sürecinde sona gelindi. İstanbul-Kocaeli arasında 64 km’lik bir başka yol yapılacak.
Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden retTürkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden retSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin resmen talep ettiği "Şüpheliler Türkiye'de yargılansın" isteğini reddederek "Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak" dedi.
İsrail savaş uçakları ile Gazze'yi vuruyorİsrail savaş uçakları ile Gazze'yi vuruyorİsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine saldırı düzenliyor. İsrail'in hava saldırısında Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinde hasar meydana geldi
Bursa'da FETÖ operasyonuBursa'da FETÖ operasyonuÖrgütle iltisaklı, kapatılan Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfı'na bağış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 iş adamından 3'ü tutuklandı
  • PKK için gelen eski Alman askerinin cezası kesildi27 Ekim 2018 Cumartesi 05:43
  • İstanbul'da dev operasyon:181 kişi yakalandı27 Ekim 2018 Cumartesi 05:36
  • Tunceli'den kahreden haber27 Ekim 2018 Cumartesi 05:35
  • Destici'den "yumruk" cevabı!26 Ekim 2018 Cuma 22:23
  • Türkiye'den Kaşıkçı hamlesi!26 Ekim 2018 Cuma 20:19
  • Erdoğan: Anlaşılan, bize fazla iş bırakmayacaklar!26 Ekim 2018 Cuma 19:17
  • İstanbul'da polise silahlı saldırı26 Ekim 2018 Cuma 17:12
  • İzmir'de deprem!26 Ekim 2018 Cuma 16:10
  • Tacizci piyanistten şoke eden savunma26 Ekim 2018 Cuma 16:08
  • Öğrencileri kurtardı, kamyonun altında kaldı26 Ekim 2018 Cuma 15:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri