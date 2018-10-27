Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin resmen talep ettiği "Şüpheliler Türkiye'de yargılansın" isteğini reddederek "Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı, Türkiye, İran ve ABD hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE VE KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

el-Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinin histerik bir hal aldığını söyleyerek, Suudi yetkililerin Türkiye'de Türk meslektaşları ile birlikte koordineli çalıştığını ifade etti. Bakan sözlerine, soruşturmanın zaman aldığını ve gerçeklerin günler geçtikçe ortaya çıkacağını ekledi.

Türkiye ile ilgili açıklamalarına devam eden el-Cubeyr, Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu söyleyip, "Onlarla iyi bir iş ve yatırım birlikteliğimiz var" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE RET

el-Cubeyr ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin talep ettiği "Şüpheliler Türkiye'de yargılansın" isteğini reddederek "Kaşıkçı cinayetinin şüphelileri Suudi Arabistan'da yargılanacak" dedi.

Dün gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletilmişti.

AMERİKA İLE OLAN İLİŞKİLER

ABD ile ilişkilerine de değinen Bakan Cubeyr, "Suudiler, Amerika ile demir kaplı stratejik ilişkilere sahip ve bu da değişmez" dedi.

İRAN'A YÖNELİK ÇOK SERT SÖZLER

İran'ın terörün en büyük sponsoru olduğunu iddia eden ve sert sözler sarf eden Suudi Bakan, "Suudi Arabistan Ortadoğu'da iki şey ile ilgileniyor. Biri Suudi Arabistan'ın ışığı, diğeri İran'ın karanlığı" ifadelerini kullandı.