İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yol geliyor!

İstanbul’un trafiğini rahatlatmak üzere hazırlanan yeni yol projesinin ÇED sürecinde sona gelindi. İstanbul-Kocaeli arasında 64 km’lik bir başka yol yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait projede İstanbul- Kocaeli Yolu’nun ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nca 19 Ekim’de yeterli bulunarak kabul edildi. Rapor, 10 gün boyunca halkın görüşüne açık olacak. Bu süre içinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile bakanlığa başvurmak mümkün.

Raporda projenin amacı, “İstanbul’daki transit trafik yükünün hafifletilmesi, araçların şehir içi trafiğine girmeden erişim kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile zamandan tasarruf edilerek transit geçişin sağlanması, İstanbul şehir içi trafiğinde yaşanan yoğunluğun azaltılması” olarak belirtildi. Yeni yolun, İstanbul Otoyolu’nun 2014 verilerine göre günlük ortalama 113 bin olan araç sayısını yarıya indireceği tahmin edildi. Proje 3 ayrı ihaleyle 3 ayrı firmaya 22 ayda tamamlatılacak.

200 MİLYON YILLIK VADİ

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; proje alanı Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki hazine arazileri, tarım alanları, mera alanları, orman alanları ve özel mülkiyetlerden oluşuyor. Karayolları, güzergahın alternatifinin olmadığını teknik bir raporla savundu. Ancak Kocaeli Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, karayolu projesinin 1.7 kilometresinin 1.derece doğal sit alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçirilmesinin zorunlu olmadığını belirterek güzergâhı reddetti. ÇED raporunda Ballıkaya içinde derelerin akış güzergâhının değiştirilmeyeceği, mümkün olduğunca derin yarma ve dolgulardan kaçınılarak, hiçbir surette patlatmalı çalışma yapılmayacağı, şantiye kurulmayacağı taahhüt edildi.

Raporda, parkın değeri şu sözlerle anlatıldı: “Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın ana kaynak değerlerini; yaklaşık 200 milyon yıllık süreçte Orta Trias kireç taşlarının erimesi sonucu oluşmuş olan ve derin kanyon tipi özellik gösteren Ballıkayalar karstik boğaz vadisi ile, kanyon duvarları ile birlikte, oyuklar, kovuklar, küçük çağlayanlar, küçük göllenmeli dev kazanları ile bunları çevreleyen doğal bitki örtüsü oluşturmaktadır. Bunlar aynı zamanda Tabiat Parkı’nın en önemli doğal peyzaj değerleridir.

Bu nedenle, Tabiat Parkı’nda Ballıkayalar Kanyon Vadisindeki bu dikkat çekici jeolojik - jeomorfolojik oluşumlar, sahanın en önemli kaynak değerleri olmaları da göz önünde bulundurulunca planlama açısından özellikle dikkate alınması gereken doğal sınırlayıcılar olmaktadır.”

10 KM KISALACAK 2X2 ŞERİTLİ OLACAK

Projede mevcut yolun 75 km uzunluğunda olup, saatte 50 km hızla gidilebildiğinden 1.5 saat sürdüğüne dikkat çekildi. Yeni yolun ise 64 km uzunluğunda, 120 km hıza olanak verecek şekilde 2x2 şeritli, yüksek standartlı olduğu dolayısıyla ulaşım süresinin de 35-40 dakikaya ineceği vurgulandı. ÇED raporunda yolun, “İstanbul’da orman sayılan alandan geçmediği; İzmit’te ise geçmesine rağmen ormana olumsuz etkisi bulunmayacağı” vurgulandı. Projenin orman sayılmayan arazileri genellikle tarımsal alanlar ile mera arazilerinden oluştuğu, bu nedenle tarımsal faaliyetlerle uğraşan, mera arazilerinden faydalanan yerel halkın yoldan olumsuz etkileneceği bilgisi yer aldı.

Güzergâhta nesli şiddetli tehlike altında olan kukumav, çil keklik, kınalı keklik, kaya sıvacısı, kır incir kuşu; tehlikede olan mavi doğan, kaya ardıcı, ebabil ve karasağan gibi türler olması dikkat çekti. Raporda, kaç ağaç kesileceği bilgisi ise şöyle yer aldı: “Proje alanında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan İnceleme Değerlendirme Formu’nda projenin İzmit ili sınırlarında Orman Sayılan Alan miktarı, 841 bin 522 m2’dir. Orman Sayılan Alan içerisinde kullanılacak yol güzergâhı göz önüne alındığında yaklaşık 17 bin adet ağacın kesilmesi söz konusu olacaktır.”