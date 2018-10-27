İnfaz timi, Kaşıkçı cinayetini böyle kutladı!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişilik timde yer alan 4 kişinin Florya’da, 3 kişinin de Etiler’de infazdan sonra lüks restoranlarda yemek yediği öğrenildi.

Daha önce infaz timinin başındaki kişiyi taşıyan Türk şoför, 4 kişiyi Florya’daki bir restoranda yemeğe götürdüğünü söylemişti. Dün de infaz timindeki 3 kişinin daha yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Timde yer alan askerler Naif Hassan S Alarifi, Mansour Othman M Abahussain ve Khalid Aedh G Alotaibi’nin Kaşıkçı’nın öldürüldüğü gün 16.53’te konsolosluktan çıkış yaptığı görülüyor. 3’lü infaz timi saat 20.00 sularında 34 CC 3071 plakalı konsolosluğa ait resmi araçla Etiler’deki lüks bir et lokantasına geliyor. Önceden yerlerini rezerve edilen 3 kişi yanlarında bulunan Arap konsolosluk çalışanı ile birlikte yemek yiyor.

Daha sonra 3 kişi hesabı ödedikten sonra Atatürk Havalimanı’nd bekleyen HZ-SK1 numaralı S. Arabistan’a ait özel jetle 22.30’daki uçuşla Dubai’ye gidiyor. 3 şüpheli bir gün sonrada buradan S. Arabistan’a geçiyor.