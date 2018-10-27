Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor

Yapılan açıklamaya göre kapsamda değişiklik yapılmayacak. 1 aylık bir süre uzatımı konuşuldu. Daha sonra ücretlerin son ödeme tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Karar önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanacak.
En çok başvuru 600 bin ile İzmir'de yapıldı. 6 milyar TL'nin üzerinde gelir bekleniyor. Başvuru sayısının 8 milyonu aştığı belirtiliyor.
8 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU
Bugüne kadar 7 milyon 920 bin kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda toplam 5 milyar lira ödeme yapıldı. 8 Haziran'da başlayan başvurular 7 milyon 920 bini buldu. İmar Barışı kapsamında devletin kasasına 5 ayda 5 milyar lira girdi. Elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak ve şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor.
MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER
* E-Devlet şifresi
* Geçerli bir cep telefonu numarası
* Geçerli bir e-posta adresi
* Beyan edilecek yapının adresi
* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare)
* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
* Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili belediyeden alınabilecek)
* Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.