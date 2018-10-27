27 Ekim 2018 Cumartesi10 Safer 1440
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Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar barışında başvuru süresi) 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz."
Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor
Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor

Yapılan açıklamaya göre kapsamda değişiklik yapılmayacak. 1 aylık bir süre uzatımı konuşuldu. Daha sonra ücretlerin son ödeme tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Karar önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

En çok başvuru 600 bin ile İzmir'de yapıldı. 6 milyar TL'nin üzerinde gelir bekleniyor. Başvuru sayısının 8 milyonu aştığı belirtiliyor.

8 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

 

Bugüne kadar 7 milyon 920 bin kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda toplam 5 milyar lira ödeme yapıldı. 8 Haziran'da başlayan başvurular 7 milyon 920 bini buldu. İmar Barışı kapsamında devletin kasasına 5 ayda 5 milyar lira girdi. Elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak ve şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

* E-Devlet şifresi
* Geçerli bir cep telefonu numarası
* Geçerli bir e-posta adresi
* Beyan edilecek yapının adresi
* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare)
* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
* Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili belediyeden alınabilecek)
* Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)
* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

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