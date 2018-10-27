Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İmar barışında başvuru süresi) 31 Aralık'a kadar uzatmayı hedefliyoruz."

Yapılan açıklamaya göre kapsamda değişiklik yapılmayacak. 1 aylık bir süre uzatımı konuşuldu. Daha sonra ücretlerin son ödeme tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Karar önümüzdeki hafta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

En çok başvuru 600 bin ile İzmir'de yapıldı. 6 milyar TL'nin üzerinde gelir bekleniyor. Başvuru sayısının 8 milyonu aştığı belirtiliyor.

8 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

Bugüne kadar 7 milyon 920 bin kişinin başvurduğu İmar Barışı'nda toplam 5 milyar lira ödeme yapıldı. 8 Haziran'da başlayan başvurular 7 milyon 920 bini buldu. İmar Barışı kapsamında devletin kasasına 5 ayda 5 milyar lira girdi. Elde edilecek gelir, genel bütçeye aktarılacak ve şehirlerin yeniden imarını düzenlemek için kullanılacak. İmar Barışı'ndan 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar faydalanıyor.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

* E-Devlet şifresi

* Geçerli bir cep telefonu numarası

* Geçerli bir e-posta adresi

* Beyan edilecek yapının adresi

* Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

* Toplam inşaat alanı, konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (Metrekare)

* Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı

* Arsa/arazinin emlak vergisi birim değeri (İlgili belediyeden alınabilecek)

* Yapının bulunduğu arsanın alanı. Varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (Metrekare)

* Yapı sınıfı (Sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

* İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

* Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.