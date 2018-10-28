28 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:57Güneş 07:23Öğle 12:54İkindi 15:45Akşam 18:13Yatsı 19:33
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 221,566 -0.74
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

'Bıktım ya!'

»
'Bıktım ya!'
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.
'Bıktım ya!' 'Bıktım ya!' 'Bıktım ya!'

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:

"Kazanmaya yakındık ve kazanmayı da hak ettik. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Bu yüzden çok üzgünüz. Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş, onlar ne kadar haklı olsalar da konuşamıyor. Anca bizi eleştirirler, anca bizi yerin dibine sokmaya çalışırlar. Bunları konuşsunlar."

 

"BU POZİSYONDA VAR'A BAKMAYACAKSIN DA..."

"Pozisyon penaltı. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Niye penaltı vermiyorsun? Bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksın da hangi pozisyonda bakacaksın? Anca çıkıp televizyonda konuşsunlar. Abdülkadir'e onu yapmışım, bunu yapmışım. Hangi biriyle uğraşacağız?"

"BİR DENSİZ ÇIKIYOR, ONU BUNU YAPMIŞ DİYOR"

"Bir densiz çıkıyor Abdülkadir'e onu bunu yapmış diyor bizim yerel medya da sabah akşam bunu konuşuyor. Ayıp ya, bunu değil, penaltıyı konuşun."

"NE HAİNLİĞİ YAPMIŞIM BEN?"

"Antalyaspor taraftarı 'Hain Burak' diye bağırıyor, ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım, Çin'e gidip, yine para kazandırmışım! Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeter."

"2-3 ADAMIN KONUŞTUĞU UMRUMDA DEĞİL"

"Burak iyi oynadı, kötü oynadı, bu eleştirilerin başımın üstünde yeri var ama 2-3 adamın konuştuğu şey benim umurumda bile değil."

"ARDA'NIN HEP YANINDA OLACAĞIM"

"Arda çok mutlu, eşi de sağlıklı, ziyarete gideceğim. Arda'yı inşallah güzel günler bekliyor. Onu da ziyarete gideceğim, hocadan da izin aldım. Bunu da yazarlar diye söylüyorum. Ben Arda'nın hep yanında olacağım. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla beraberiz."

"GAZA GELİP BENİ KARŞILARINA ALMASIN"

"Yerel medya 2-3 kişinin konuşmasından gaza gelip beni karşılarına almasın. Bugün bizim 2 puanımız gitti, buna karşı birlik olalım."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Bıktım ya!''Bıktım ya!'Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.
Avrupa devleri astronomik rakamı kabul etti!Avrupa devleri astronomik rakamı kabul etti!Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder ile ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Cengiz'in ocak ayında astronomik bir ücretle satılabileceği konuşuluyor.
Emre Belözoğlu'dan kötü haberEmre Belözoğlu'dan kötü haberMedipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Erick Green'i resmen açıkladı!Fenerbahçe, Erick Green'i resmen açıkladı!Fenerbahçe, Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı
Nagatomo için G.Saray'ı yıkan iddia!Nagatomo için G.Saray'ı yıkan iddia!Galatasaray'daki sakatlar kervanına son eklenen isim olan Nagatomo en az 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak. Deneyimli sol bek oyuncusunu bekleyen asıl tehlike vücudunun uygulanacak tedaviye yanıt verip vermeyeceği.
Akhisar, Sevilla'ya farklı kaybettiAkhisar, Sevilla'ya farklı kaybettiAkhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında, İspanya deplasmanında Sevilla'ya 6-0 yenildi.
  • Güneş'ten 'Quaresma' açıklaması26 Ekim 2018 Cuma 07:42
  • Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 1 puanla dönüyor26 Ekim 2018 Cuma 06:54
  • Beşiktaş'ın kabus gecesi26 Ekim 2018 Cuma 06:53
  • Galatasaray'da Nagatomo depremi!25 Ekim 2018 Perşembe 14:36
  • G.Saray berabere kaldı ama dev rakamı kaptı!25 Ekim 2018 Perşembe 10:30
  • Akhisarspor zorlu deplasmanda! Muhtemel 11'ler25 Ekim 2018 Perşembe 10:18
  • Kartal evinde 3 puan arıyor! Muhtemel 11'ler25 Ekim 2018 Perşembe 10:18
  • F.Bahçe'de hataya yer yok! Muhtemel 11'ler25 Ekim 2018 Perşembe 10:17
  • Aslan kükreyemedi!25 Ekim 2018 Perşembe 08:52
  • Gerçek ortaya çıktı! Ozan'ı Comolli yaktı24 Ekim 2018 Çarşamba 12:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri