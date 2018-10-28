HDP'li Botan'dan şehit askerler için alçak sözler

Türkiye Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde sürdürülen terör operasyonundan gelen haber ile üzülürken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li eski vekil Lezgin Botan skandal bir paylaşıma imza attı.

VATAN HAİNİ BOTAN'DAN ALÇAK SÖZLER

Kandil'in vekili Lezgin Botan ise sosyal medya hesabından alçak bir paylaşımda bulundu.

HDP'li vekil Botan, donarak şehit olan askerlerin fotoğraflarını paylaşarak, "Bu fotoğraf, 'Kürtleri bitireceğim' diye Kürtlere savaş açan Saray Rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan’a sefer olur ama muzaffer olunmaz! Tek Adam Rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan Dağlarına süren Derin Devlet Koalisyonu dağılmak üzere..." diye yazdı.

İşte Lezgin Botan'ın o paylaşımı:



