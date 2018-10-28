28 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
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Saatler geri alınacak mı?

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Saatler geri alınacak mı sorusu, 28 Ekim Pazar gününün gündem konuları arasında yer aldı.
Saatler geri alınacak mı?
Saatler geri alınacak mı? Saatler geri alınacak mı? Saatler geri alınacak mı?

Bugün saatler geri alındı mı sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, bu konunun yanıtını internet üzerinden araştırmaya başladı. Bazı akıllı cihazların Avrupa'daki uygulama dolayısıyla saatleri otomatik olarak geri alması, akıllara şu an saat kaç sorusunu getirdi. Peki, ülkemizde tek saat şeklinde devam eden uygulamaya göre şu an saat kaç? İşte, merak edilen detaylar

SAATLER GERİ ALINDI MI?

Avrupa'nın bazı ülkelerinde kullanılan kış saati uygulaması Türkiye'de 2017 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlükten kaldırılmıştı. 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye'de şu an saatin kaç olduğunu merak ediyorsanız TRT'nin internet sitesinde yer alan bilgiyi ya da TRT'nin teleteks bilgilerini baz alabilirsiniz.

Diğer bir yöntem olarak kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirsiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir.

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