28 Ekim 2018 Pazar10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:57Güneş 07:23Öğle 12:54İkindi 15:45Akşam 18:13Yatsı 19:33
    • 22°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 221,566 -0.74
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı!

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilata, MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmamaları uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı!

Cumhur İttifakı'nın devam ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı'nın, ulusal meselelerde millî birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilata MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmamaları uyarısında bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK"

 

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alınmasına rağmen MHP ile milli meselelerde Cumhur İttifakının devam ettiğinin altını çizerek; ayrı fikir ve düşünceler olsa da ulusal meselelerde devletin bekası adına milli birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

"GARİP" DAVRANIŞLARDAN KAÇININ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, toplantıya katılan il başkanlarından, kadın adaylara karşı tavırlarına son derece dikkat etmelerini istedi. Erdoğan'ın "Kadın adaylara karşı teşkilat garip davranışlar içine girmesin. Seçimlere kadın adaylara ehemmiyet verilecek. Kadın adaylara daha çok yer verin. Onlara öncelik tanıyın" dediği belirtildi. Ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın piyasalarda yaşanan bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, "Ekonomik mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Az sabır" dediği öğrenildi.

ÜYELERİ TOPLAYACAK

Öte yandan, aralıklarla il ve ilçe başkanlarıyla Genel Merkezde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayının ilk haftası bu defa belediye meclis üyelerini toplayarak seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuşErbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuşDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, günümüzde yönetim sisteminin faiz üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Savaştırmak için örgütler kurduruluyor. Sistem faiz üzerine kurulmuş" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilata, MHP ile ilgili söylemler konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmamaları uyarısında bulundu.
Saatler geri alınacak mı?Saatler geri alınacak mı?Saatler geri alınacak mı sorusu, 28 Ekim Pazar gününün gündem konuları arasında yer aldı.
Bahçeli şartı koydu!Bahçeli şartı koydu!Yaklaşık 5 ay sonra yapılacak yerel seçimler için harekete geçen aday adayları ve partiler çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti 'gönül belediyeciliği' ile hareket ederken MHP'de de aday adaylarına güvenlik taraması şartı koydu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu . Ziya Selçuk yaz tatili süresiyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.
HDP'li Botan'dan şehit askerler için alçak sözlerHDP'li Botan'dan şehit askerler için alçak sözlerTerör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Van eski vekili Lezgin Botan sosyal medya hesabından vatan hainliğini tescil ettiren sözler sarf etti.
  • Ankara'da 120 kişi gözaltına alındı!28 Ekim 2018 Pazar 11:14
  • İstanbul'daki zirvenin ardından ortak bildiri28 Ekim 2018 Pazar 09:06
  • FETÖ’cü tespitinde görevli yüzbaşıya FETÖ davası28 Ekim 2018 Pazar 09:01
  • Dünyanın gözü İstanbul'da! Dev zirve başladı27 Ekim 2018 Cumartesi 18:28
  • ABD'nin kan donduran planı27 Ekim 2018 Cumartesi 18:22
  • Erdoğan: Müdahale etmekten bıktım!27 Ekim 2018 Cumartesi 18:07
  • Milyonlarca kişiye müjde! Süre uzuyor27 Ekim 2018 Cumartesi 17:25
  • İnfaz timi, Kaşıkçı cinayetini böyle kutladı!27 Ekim 2018 Cumartesi 14:17
  • İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni yol geliyor!27 Ekim 2018 Cumartesi 13:15
  • Türkiye ve Erdoğan talep etmişti! Suudilerden ret27 Ekim 2018 Cumartesi 12:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri