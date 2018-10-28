Cocu Kovuldu!

Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevden alındığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesinin ardından sarı-lacivertli camiada flaş bir karar alındı.

Daha önce "Büyük bir facia olmazsa, Cocu ile Ocak'a kadar devam ederiz" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verme kararı aldı.

"COCU'NUN GÖREVİNE SON VERİLDİ!"

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla, Spor Toto Süper Lig'de takım çalıştıran yabancı teknik direktör kalmadı.

ALİ KOÇ, COCU'YA KARARI BİLDİRDİ!

Ankaragücü maçının son düdüğünün ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, soyunma odasına indi. Phillip Cocu ile soyunma odasında konuşma yapan Ali Koç, görevden alındığını Hollandalı teknik adama bildirdi.

COCU GİTTİ TRİBÜNLER DAĞILDI

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi.

Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.