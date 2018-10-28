29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Fenerbahçe yine yenildi!

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Fenerbahçe yine yenildi!
Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe yine yenildi! Fenerbahçe yine yenildi! Fenerbahçe yine yenildi!

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı maçta Ankaragücü'nün gollerini 35. dakikada Ricardo Faty, 74. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç ve 77. dakikada El Kabir attı. Fenerbahçe'nin tek sayısını 89. dakikada Frey kaydetti.

Fenerbahçe'de Slimani 72. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz ettikten sonra kırmızı kart gördü. Slimani Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

 

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 16'ya çıkardı, Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Kayserispor'u konuk edecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 60 Frey), Benzia (Dk. 84 Eljif Elmas), Isla, İsmail Köybaşı (Dk. 74 Valbuena), Ayew, Slimani

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan (Dk. 45+2 Kone), Alihan Kubalas (Dk. 45+6 Sedat Ağçay), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, El Kabir (Dk. 78 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 35 Faty, Dk. 74 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 77 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 89 Frey (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 71 Slimani (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 41 İsmail Köybaşı, Dk. 48 Skrtel, Dk. 73 Benzia (Fenerbahçe), Dk. 54 Bifouma, Dk. 64 Kenan Özer, Dk. 72 El Kabir, Dk. 72 Faty, Dk. 75 Erdem Özgenç, Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)

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