İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayıp, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve barış ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmıştı.
Mehmetçik'e direnemeyen YGP'li teröristlerın mezarları ise, kazdıkları hendekler oldu.
FIRAT'IN DOĞUSU DA TEMİZLENECEK
Örgütün Fırat'ın doğusundaki varlığına da itiraz eden Türkiye, yeniden harekete geçti. Bu kapsamda obüslerle ilk atışlar yapıldı.
SURİYE'DE PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK
Geçtiğimiz aylarda YPG / PKK'lı teröristlerin Münbiç'te kazdığı hendekler görüntülenmişti.
Operasyonun devamında kazılan hendeklerin, terörist mezarlığına dönüşeceğini öngörmek zor değil.
Amerika'dan aldığı desteğe güvenen YPG'li teröristler, yapılan atışların ardından büyük bir korku içerisinde beklemeye başladı...
ÖNCE HAVA SONRA KARA HAREKATI
Afrin operasyonu öncesinde de top atışlarının ardından F-16'lar bölgede bombardımana başlamıştı.
Havadan yapılan atışların ardından Türk tankları bölgeye giriş yapmıştı.