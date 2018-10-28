29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon

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Afrin'de hendekleri teröristlere mezar eden Mehmetçik, silahını Fırat'ın doğusuna çevirdi.
İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon
İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlayıp, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve barış ortamını sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarmıştı.

Mehmetçik'e direnemeyen YGP'li teröristlerın mezarları ise, kazdıkları hendekler oldu.

FIRAT'IN DOĞUSU DA TEMİZLENECEK

Örgütün Fırat'ın doğusundaki varlığına da itiraz eden Türkiye, yeniden harekete geçti. Bu kapsamda obüslerle ilk atışlar yapıldı.

SURİYE'DE PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK

Geçtiğimiz aylarda YPG / PKK'lı teröristlerin Münbiç'te kazdığı hendekler görüntülenmişti.

Operasyonun devamında kazılan hendeklerin, terörist mezarlığına dönüşeceğini öngörmek zor değil.

Amerika'dan aldığı desteğe güvenen YPG'li teröristler, yapılan atışların ardından büyük bir korku içerisinde beklemeye başladı...

ÖNCE HAVA SONRA KARA HAREKATI 

Afrin operasyonu öncesinde de top atışlarının ardından F-16'lar bölgede bombardımana başlamıştı.

Havadan yapılan atışların ardından Türk tankları bölgeye giriş yapmıştı.

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