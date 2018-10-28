29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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TSK, Suriye'de vurdu!

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TSK, Suriye'de vurdu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği operasyon sinyalinin Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK mevzileri yerle bir edildi.
TSK, Suriye'de vurdu! TSK, Suriye'de vurdu! TSK, Suriye'de vurdu!

Suriye’nin kuzeyinde, Halep’e bağlı Ayn El Arab ilçesinin batısında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler TSK tarafından bombalandı.

Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları yapıldı.

 Yerel kaynakların aktardıklarına göre, TSK, Zor Mağar tepesinde terör örgütü tarafından inşa edilen siper ve mevzileri hedef aldı. 

''KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü hedeflerinin yok edileceğini söylemişti.

Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye'nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi son bulana, Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökü kazınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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