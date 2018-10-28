29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:58Güneş 07:24Öğle 12:54İkindi 15:44Akşam 18:12Yatsı 19:32
    • 11°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 222,009 -0.54
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

İşgalci İsrail 3 çocuğu katletti

»
İşgalci İsrail 3 çocuğu katletti
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail 3 çocuğu katletti İşgalci İsrail 3 çocuğu katletti İşgalci İsrail 3 çocuğu katletti

Ayrıntılar geliyor...

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşgalci İsrail 3 çocuğu katlettiİşgalci İsrail 3 çocuğu katlettiİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Kriz çıkaracak Brunson iddiasıKriz çıkaracak Brunson iddiasıFETÖ’nün firari imamları ile Türk düşmanı Avrupalı parlamenterler, 2 Kasım’da Cenevre’de toplanıyor.
ABD borsaları tepetaklak!ABD borsaları tepetaklak!New York borsasında endeksler haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Ortadoğu'da kritik gelişme!Ortadoğu'da kritik gelişme!İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Körfez'in Sünni krallıklarından farklı olarak tarafsız-arabulucu ülkesi konumundaki Umman'a resmi ziyarette bulundu.
İsrail'den hain saldırı!İsrail'den hain saldırı!İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 5 Filistinli şehit oldu, 170 kişi yaralandı.
S.Arabistan Avrupa'yı ikiye böldü!S.Arabistan Avrupa'yı ikiye böldü!Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.
  • ABD'de nükleer alarm!26 Ekim 2018 Cuma 21:20
  • Suudi Arabistan'daki askerlerini geri çektiler26 Ekim 2018 Cuma 18:15
  • Bomba paniği Yunanistan'a sıçradı!26 Ekim 2018 Cuma 15:50
  • Rusya'dan herkesi şaşırtan Suudi Arabistan çıkışı!26 Ekim 2018 Cuma 13:27
  • Irak’ta Türkmen subaylara gözaltı26 Ekim 2018 Cuma 09:50
  • Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı26 Ekim 2018 Cuma 07:17
  • Dünyaca ünlü İrlandalı kadın şarkıcı Müslüman oldu26 Ekim 2018 Cuma 07:07
  • Rusya ve Çin engelleyemedi! Arakan krizi masada25 Ekim 2018 Perşembe 10:15
  • ABD şokta! Bütün kazançları kaybetti25 Ekim 2018 Perşembe 09:28
  • ABD'li Suudi Arabistan uzmanından Veliaht Prens iddiası24 Ekim 2018 Çarşamba 09:00
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri