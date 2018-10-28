29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Günün en acı karesi

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Günün en acı karesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru ile eşi ve kayınvalidesi, son yolculuklarına uğurlandı.
Günün en acı karesi Günün en acı karesi Günün en acı karesi

Kandıra'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Emre Gökkaya'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gökkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Burada düzenlenen törende polisin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı tarafından dua edildi.

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Yunus Emre Gökkaya ile eşi Merve, annesi Nafize, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik'in cenazeleri, Kandıra Merkez Şefik Camisi'ne götürüldü. Burada, Yunus Emre Gökkaya'nın kayınpederi İrfan Çelik ile kuzenleri taziyeleri kabul etti.

Polis memuru Gökkaya ile eşi ve kayınvalidesinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Kandıra Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Gökkaya'nın annesi Nafize ve kardeşi Murat Atilla Gökkaya'nın cenazeleri ise namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Gümüşhane'ye gönderildi.

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Günün en acı karesiGünün en acı karesiKocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru ile eşi ve kayınvalidesi, son yolculuklarına uğurlandı.
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