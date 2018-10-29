Galatasaray Malatya deplasmanında kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın 5. dakikasında Pereira'nın sağ kanattan kale alanı önüne çıkardığı topa Boutaib vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

18. dakikada Donk'un orta sahadan ceza sahası önüne kadar getirip vurduğu sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağından az farkla kornere çıktı.

31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında, kale sahası üzerinde topla buluşan Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Boutaib'in pasıyla ceza yayında topu alan Donald'ın ceza alanına girdiği andaki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

45+3. dakikada Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı korner atışında Murat Akça ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera güçlükle çeldi, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Donk topla buluştu. Bu futbolcunun pasını attığı Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından auta gitti.

57. dakikada Murat Yıldırım'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Adem'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı çıktı.

63. dakikada Boutaib'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem, Ozan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Adem'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 2-0.

68. dakikada Ömer'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Donk topu kafayla kale önüne doğru gönderdi. Muğdat'ın müsait durumda kafa vuruşunda kale direğinden dönen meşin yuvarlağı savunmada Boutaib uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

73. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Muğdat, meşin yuvarlağı Sinan'a gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top kaleci Farnolle'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 kazandı.

Fatih Terim: Birlikte ve birbiri için oynayan 11'e ihtiyacım var

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kimsenin canını yakacak, yanlış anlaşılacak veya sonradan pişman olacağı şeyler söylemek istemediğini belirtti.

Canının çok sıkkın olduğunu söyleyen Terim, şu ifadeleri kullandı:

"İçim yanıyor, hatta taşıyorum. Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Bir yandan elim kolum bağlı, 'Bari dilini serbest bırak.' diyorum, onu da bırakamıyorum. Ligin ilk gününden bugüne kadar kazandığımız veya kaybettiğimiz her maçtan sonra bir takım durum tespitleri yaptım. Hepsini alt alta yazdığımızda, zaten çok net görebilirisiniz neyin ne olduğunu. Bu tek başına sakatlık, fizik, konsantrasyon, form, profesyonellik, ruh eksikliği veya ne derseniz deyin, hiçbiri değil. Birlikte ve birbiri için oynayan 11'e ihtiyacım var."