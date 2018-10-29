29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

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Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı
Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.
Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı

Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi. 

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.

 

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