29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:58Güneş 07:24Öğle 12:54İkindi 15:44Akşam 18:12Yatsı 19:32
    • 18°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 219,680 -0.85
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

»
Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayraklarıyla uçtu. 

Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine turistlerin alınmasının ardından görevlilerce takılan Türk bayraklarıyla Kapadokya semalarına yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerine yaklaşık bir saat boyunca süzüldü. 

kapo.jpg

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntıYeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntıİstanbul'un adını dünyanın sayılı lojistik ve turizm merkezleri arasına yazdıracak, üçüncü havalimanı bugün açılacak. Sosyal medyadan yeni havalimanının adının "İstanbul" olacağı iddia edildi.
Suudi Başsavcı, Hakan Fidan ile görüşüyorSuudi Başsavcı, Hakan Fidan ile görüşüyorSuudi Başsavcı, İstanbul Adliyesi'nde Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Hakan Fidan ile görüşüyor.
Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildiBir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
'Cep telefonu alacağım' vaadiyle küçük çocuğa taciz'Cep telefonu alacağım' vaadiyle küçük çocuğa tacizOsmaniye'de 'Sana cep telefonu alacağım' diye eve çağırdığı 13 yaşındaki baldızına, götürdüğü ormanlık alanda tecavüz eden şahıs tutuklandı.
Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyorCumhuriyetin 95. yılı kutlanıyorTürkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.
Van'da özel dershane çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısıVan'da özel dershane çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısıVan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı
  • Günün en acı karesi28 Ekim 2018 Pazar 23:47
  • TSK, Suriye'de vurdu!28 Ekim 2018 Pazar 23:43
  • Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı!28 Ekim 2018 Pazar 23:42
  • Türkiye'nin ilk sondaj gemisi ilk seferine çıkıyor28 Ekim 2018 Pazar 21:56
  • MEB'den açıklama geldi: Soruşturma başlatıldı28 Ekim 2018 Pazar 20:34
  • İşte PKK'nın kökünü kazıyacak operasyon28 Ekim 2018 Pazar 19:39
  • Erbaş: Sistem faiz üzerine kurulmuş28 Ekim 2018 Pazar 15:04
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli MHP talimatı!28 Ekim 2018 Pazar 14:51
  • Saatler geri alınacak mı?28 Ekim 2018 Pazar 13:18
  • Bahçeli şartı koydu!28 Ekim 2018 Pazar 13:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri