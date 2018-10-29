Van'da özel dershane çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısı

Emniyetten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan haklarında arama kararı bulunan 9 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Ekim 2018 günü 9 şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, ilimizde faaliyet gösteren özel dershane/eğitim kurumlarında ders aşamasında H.D, Y.S, F.Ş. ve F.E. ile N.T, B.T, R.T. ve N.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."