Suudi Başsavcı, Fidan ile görüştü

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan’daki soruşturmayı yürüten Başsavcı Suud el Muceb Türkiye’de yürütülen soruşturma dosyası hakkında bilgi almak için İstanbul’a geldi.
Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na 8 kişilik bir ekiple gelen Muceb İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb adliyeden ayrıldı
SORUŞTURMAYI YÜRÜTEN SAVCI DA GÖRÜŞMEDE
Saat 11.00’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın makamında gerçekleşen görüşmeye soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz da katıldı.
GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN VERİLMEDİ
Öte yandan heyetin adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmedi.