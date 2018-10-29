Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak yeni havalimanının adının "İstanbul" olduğu iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.
Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yeni havalimanın tabelası asılıyor. Tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazıyor.
ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. Havalimanı'nın ismini bugün açıklaması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADA MERAK KONUSU OLDU
Yeni havalimanının adının İstanbul olup olmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte o görüntüler...