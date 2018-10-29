29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı

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İstanbul'un adını dünyanın sayılı lojistik ve turizm merkezleri arasına yazdıracak, üçüncü havalimanı bugün açılacak. Sosyal medyadan yeni havalimanının adının "İstanbul" olacağı iddia edildi.
Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı
Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak yeni havalimanının adının "İstanbul" olduğu iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda yeni havalimanın tabelası asılıyor. Tabelada "İstanbul Havaalanı, İstanbul Airport" yazıyor.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. Havalimanı'nın ismini bugün açıklaması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA MERAK KONUSU OLDU

Yeni havalimanının adının İstanbul olup olmayacağı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte o görüntüler...




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