29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözler

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Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözler
Geldiği günden beri kötü performansı devam eden ve dün Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Cocu'nun görevine son verildi. Bu ayrılık tecrübeli teknik adamın ülkesi Hollanda'da da gündeme oturdu.
Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözler Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözler Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözler

 İşte Hollanda basınında Cocu yansımaları;

Football-oranje: Yazın PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu'nun sonu felaket oldu. Ankaragücü'ne 3-1 yenilip bir başka yenilgi daha alan Cocu kulübü tarafından kovuldu.

Telegraaf: Kendi stadında Ankaragücü'ne utanç verici bir şekilde yenilen Cocu maçın hemen ardından kovuldu.

Sportnieuws: Fenerbahçe tekrar kaybeden ve küme düşme hattının bir puan üzerinde olan Cocu resmen kovuldu. Cocu bugüne kadar birçok kez kötü durumda kaldı fakat yurt dışındaki ilk macerası kovulmayla son buldu.

Voetbalprimeur: Cocu, Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın hemen ardından bavullarını toplamak zorunda kaldı.

Fc Update: Haziran ayında teknik direktör mezarlığı olarak bilinen Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu kötü gidişatın ardından kovuldu.

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