Şanlıurfa’da 4 Ağustos'ta DSİ’ye ait sulama kanalında cesedi bulunan taekwondo hocası Emine Eski’nin otomobili yaklaşık 3 ay sonra bulundu. Cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Jandarma olay yeri ekipleri, sır ölümün üzerindeki perdeyi aralamak için otomobil üzerinde inceleme yaptı.
Detaylı şekilde incelenen otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı. 4 Ağustos'ta Haliliye ilçesine bağlı Bakımlı Kırsal Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında cesedi bulunan kadının aracı tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Sır ölümle ilgili yeni ipucu 3 ay sonra bulundu
Şanlıurfa’da ölü bulunan taekwondo hocası kadının otomobili, olaydan üç ay sonra sulama kanalında bulundu. Otomobili inceleyen jandarma ekipleri, kadının nasıl öldüğüyle ilgili yeni ipuçları aradı.
Şanlıurfa’da 4 Ağustos'ta DSİ’ye ait sulama kanalında cesedi bulunan taekwondo hocası Emine Eski’nin otomobili yaklaşık 3 ay sonra bulundu. Cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride suyun içinde bulunan otomobil, vinç yardımıyla çıkartıldı. Jandarma olay yeri ekipleri, sır ölümün üzerindeki perdeyi aralamak için otomobil üzerinde inceleme yaptı.
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