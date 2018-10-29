29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Trabzon’da kan donduran olay!

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Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen Ş.A.'dan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Trabzon’da kan donduran olay!
Trabzon’da kan donduran olay! Trabzon’da kan donduran olay! Trabzon’da kan donduran olay!

Korkunç olay, Trabzon’un Maçka ilçesi Kırantaş Mahallesi’nde yaşandı. İnek otlatan 13 yaşındaki B.Ç.’yi kovalayarak yakalayan bir kişi, kızın boğazını sıkarak tecavüz etmek istedi. Boğazı sıkıldığı için bağırmayı başaramayan küçük kız, ölü numarası yaptı. Kızın öldüğünü düşünen saldırgan, üzerini taşlar ve çalılarla örtüp kaçtı.

TAŞLARIN ALTINDAN ÇIKTI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, bir süre sonra B.Ç.'nin ablası yaylada ineklerin bulunduğu bölgede kardeşine seslenerek aramaya başladı. Ablasının sesini duyan B.Ç., çığlık atarak üzerine örtülü taşlardan ve çalılardan kurtuldu. Eve dönen abla-kardeş olanları annelerine anlattı. Hemen jandarma karakoluna giden anne, şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan B.Ç. saldırganın üzerine doğru koştuğunu, kendisinin ise kaçmaya çalışırken takılıp düşünce yakalandığını söyledi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Ş.A. “Kızı tanımıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım” diyerek suçlamayı reddetti. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ş.A. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 4.5 yıldan 12 yıla kadar, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Savcının hazırladığı iddianame ağır ceza mahkemesine ulaştı.

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