29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:58Güneş 07:24Öğle 12:54İkindi 15:44Akşam 18:12Yatsı 19:32
    • 27°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 219,058 -1.13
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

»
Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın açılış konuşması yapması bekleniyor.
Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla hizmete açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı bugün açılıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara "İstanbul Havalimanı" yazıldı.

TÖREN BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi. 

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'ye ait Boeing B777 tipi uçağıyla birlikte İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Ekşi, inişin ardından sosyal medya hesabından uçuş ekip ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. 

Öte yandan eskki başbakan Mesut Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören kızı Yelda Demirören ile birlikte tören alanına geldi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye için tarihi gün!Türkiye için tarihi gün!76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul yeni havalimanının ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.
Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıBeklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın açılış konuşması yapması bekleniyor.
Fatih Erbakan parti kuracağı tarihi açıkladıFatih Erbakan parti kuracağı tarihi açıkladıNecmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni partinin 23 Kasım Cuma günü kurulacağını duyurdu.
Trabzon’da kan donduran olay!Trabzon’da kan donduran olay!Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen Ş.A.'dan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
Sır ölümle ilgili yeni ipucu 3 ay sonra bulunduSır ölümle ilgili yeni ipucu 3 ay sonra bulunduŞanlıurfa’da ölü bulunan taekwondo hocası kadının otomobili, olaydan üç ay sonra sulama kanalında bulundu. Otomobili inceleyen jandarma ekipleri, kadının nasıl öldüğüyle ilgili yeni ipuçları aradı.
Çavuşoğlu'ndan 'Ceset' açıklamasıÇavuşoğlu'ndan 'Ceset' açıklamasıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesediyle ilgili konuştu.
  • İngilizlere de geçiş yok! Savaş uçakları havalandı29 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
  • Yeni Havalimanında dikkat çeken ayrıntı29 Ekim 2018 Pazartesi 11:18
  • Suudi Başsavcı, Fidan ile görüştü29 Ekim 2018 Pazartesi 11:14
  • Bir haftada 20 terörist etkisiz hale getirildi29 Ekim 2018 Pazartesi 10:30
  • 'Cep telefonu alacağım' vaadiyle küçük çocuğa taciz29 Ekim 2018 Pazartesi 10:12
  • Cumhuriyetin 95. yılı kutlanıyor29 Ekim 2018 Pazartesi 10:01
  • Van'da özel dershane çalışanı 8 kişiye FETÖ gözaltısı29 Ekim 2018 Pazartesi 10:00
  • Günün en acı karesi28 Ekim 2018 Pazar 23:47
  • TSK, Suriye'de vurdu!28 Ekim 2018 Pazar 23:43
  • Erdoğan'dan '29 Ekim' mesajı!28 Ekim 2018 Pazar 23:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri