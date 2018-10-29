Türkiye için tarihi gün!

76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul yeni havalimanının ilk fazının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda devlet başkanının katılımıyla hizmete açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı bugün açılıyor. İSTANBUL HAVALİMANI İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara "İstanbul Havalimanı" yazıldı. TÖREN BAŞLADI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi. Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'ye ait Boeing B777 tipi uçağıyla birlikte İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Ekşi, inişin ardından sosyal medya hesabından uçuş ekip ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Öte yandan eskki başbakan Mesut Yılmaz ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören kızı Yelda Demirören ile birlikte tören alanına geldi.