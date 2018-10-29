Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı dünyanın en büyük havalimanının ismi "İstanbul" oldu.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
- Yeni havalimanının ismi belli oldu!Türkiye için tarihi gün!Gökçek'ten Bahçeli'ye cevap!Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıDevlet Bahçeli'den 'Gökçek' açıklamasıFatih Erbakan parti kuracağı tarihi açıkladıTrabzon’da kan donduran olay!Merkel'in kararı Euro'yu vurduYusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a kötü haber!Sır ölümle ilgili yeni ipucu 3 ay sonra bulundu
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 05:58 Güneş 07:24 Öğle 12:54 İkindi 15:44 Akşam 18:12 Yatsı 19:32
- 22°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 10°C Ağrı
- 15°C Amasya
- 18°C Ankara
- 20°C Antalya
- 16°C Artvin
- 22°C Aydın
- 23°C Balıkesir
- BIST: 90.542 -3.42
- Altın: 219,297 -1.02
- Dolar: 5,5707 -0.98
- Euro: 6,3486 -0.76
Yeni havalimanının ismi belli oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni havalimanının ismi belli oldu!Günlerdir açılışı merakla beklenen dünyanın en büyük havalimanının ismi belli oldu.
Türkiye için tarihi gün!Türkiye bugün 95'inci yıldönümünü kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı muhteşem bir açılışla taçlandırıyor.
Beklenen an geldi! Erdoğan'ın uçağı iniş yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ın açılış konuşması yapması bekleniyor.
Fatih Erbakan parti kuracağı tarihi açıkladıNecmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni partinin 23 Kasım Cuma günü kurulacağını duyurdu.
Trabzon’da kan donduran olay!Trabzon'da 13 yaşındaki B.Ç., kendisine tecavüz etmek isteyen Ş.A.'dan ölü taklidi yaparak kurtuldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 11 şahitli nikah
- Engelli kızının eli ayağı oldu
- TEM'de korkunç ölüm! Bırakıp kaçtı
- Sokağa atılan pitbull anne kıza dehşeti yaşattı
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü!
- Mehmet Ali Erbil'in durumu kritik
- 'Müslüm Gürses asla baba olmayı istemedi'
- Müzikalde sahne aldı
- Acı kaza! Eşi, çocuğu ve karnındaki bebeği...
- 'Ölüm' oyununu babası bozdu!
- Feci olay! Ağaçtan düşünce koluna saplandı
- Nejat İşler uslanmıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.