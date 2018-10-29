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New York Times'ta İstanbul Havalimanı ilanı

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Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın açılışı, ABD'nin en çok satan gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilanla duyuruldu.
New York Times'ta İstanbul Havalimanı ilanı
New York Times'ta İstanbul Havalimanı ilanı New York Times'ta İstanbul Havalimanı ilanı New York Times'ta İstanbul Havalimanı ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının "İstanbul Havalimanı" olacağını duyurduğu havalimanının açılışı için ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da tam sayfa ilan yayımlandı.

"SEYAHATİN GELECEKTEKİ YOLLARI: İSTANBUL YENİ HAVALİMANI"

 Havalimanının lale figürlü kulesi ve havadan çekilmiş görselinin yer aldığı ilanda, "Seyahatin gelecekteki yolları: İstanbul Yeni Havalimanı" ifadesi yer aldı.

"EN İLERİ TEKNOLOJİLİ HAVALİMANLARINDAN BİRİ"

İlanda, "Dünyanın en ileri teknolojili havalimanlarından biriyle tanışın" ifadelerine de yer verildi.

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