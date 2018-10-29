Geçtiğimiz haftalarda UFC hafif siklet şampiyonluk müsabakasında İrlandalı rakibi Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Khabib, olaylı dövüş sonrasında dünya gündemine oturmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ağırladığı Khabib'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Yeni Havalimanı açılışına katılması için davet gitmişti.
ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ
İstanbul'a gelerek, tarihi açılışa katılan dünyaca ünlü dövüşçü Khabib'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği anlar kameralara böyle yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlileri tek tek selamlarken şampiyon dövüşçü ile bir süre sohbet etti.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Khabib de oradaydı!
Geçtiğimiz haftalarda UFC hafif siklet şampiyonluk müsabakasında İrlandalı rakibi Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Khabib, olaylı dövüş sonrasında dünya gündemine oturmuştu.
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