Beşiktaş farka koştu!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, 3. dakikada Ricardo Quaresma'nın asisti ve Mustafa Pektemek'in topuk golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 10. dakikasında Rizespor'dan Orhan Ovacıklı, Gökhan Tore'ye yaptığı faul sonrası VAR kontrolüyle kırmızı kart gördü.



Mustafa Pektemek, 40. dakikada bir kez daha Quaresma'nın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi.



Rizespor, 49. dakikada Enzo Roco'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Ardından Beşiktaş 60. dakikada penaltı kazandı. Quaresma, bu pozisyonda penaltıyı kaçırdı.



Penaltı pozisyonuna itiraz ederek ilk sarı kartını gören Rizesporlu Saadane, penaltıdan sonra hakem Bülent Yıldırım'a göğü gösterdi ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kart gördü. Rizespor, böylece 9 kişi kaldı.



Beşiktaş, rakibinin 9 kişi kalması sonrası rahatladı. 72. dakikada Fink'in kendi kalesine golü ve 79'da Quaresma'nın 3. asistiyle Vagner Love skoru belirledi.



Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükseltti. Rizespor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, 3 Kasım Cumrtesi akşamı Başakşehir'e konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 5 Kasım Pazartesi akşamı Göztepe'ye konuk olacak.







BEŞİKTAŞ 4-1 ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Vodafone



HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mustafa Sarvanlar



BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Adriano (Dk. 81 Güven), Atiba, Oğuzhan (Dk. 65 Medel), Quaresma, Mustafa, Gökhan Töre (Dk. 33 Caner), Love



ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Brabec, Saadane, Mehmet (Dk. 46 Fink), Koray, Robin, Ali, Boldrin (Dk. 80 Mustafa Saymak), Süleyman (Dk. 69 Petrucci), Vedat Muriqi



GOLLER: Dk. 3 - Dk. 40 Mustafa Pektemek, Dk. 72 Caner, Dk. 79 Love (Beşiktaş) - Dk. 49 (KK) Roco (Çaykur Rizespor)



SARI KARTLAR: Quaresma, Vida, Adriano (Beşiktaş) - Saadane (Çaykur Rizespor)



KIRMIZI KART: Dk. 10 Orhan Ovacıklı, Dk. 61 Saadane (Çaykur Rizespor)







MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Quaresma'nın ortasında altıpas içinde Mustafa'nın topukla yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.



10'uncu dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Orhan Ovacıklı'nın Gökhan Töre'ye yaptığı müdahale sonrasında VAR'da pozsiyonu tekrar izleyen Bülent Yıldırım, Orhan Ovacıklı'ya kırmızı kart gösterdi.



19'uncu dakikada Vagner Love'ın ceza sahası içerisinde düşerken verdiği pas sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Oğuzhan'ın vuruşunda top savunmadan döndü.



23'üncü dakikada kaleci Gökhan'ın uzaklaştırmak istediği top Love'a çarparak üstten auta gitti.



27'nci dakikada Quaresma'nın uzak mesafeden attığı şutu kaleci Gökhan kornere tokatladı.



40'ıncı dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmak istediği top sağ kanatta bulunan Quaresma'nın önüne düştü. Portekizli oyuncunun ortasında Mustafa'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-0.



44'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ortasında arka direkte topla buluşan Caner'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan ayağıyla topu çıkarmayı başardı.



45+2'nci dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün içeri çevirdiği topta Caner'in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.







49'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin direkt kaleyi düşündü. Kaleci Karius topu kornere çeldi.



49'uncu dakikada kullanılan kornerde Roco'nun yaptığı ters kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.



54'üncü dakikada Caner'in pasıyla ceza sahasında rakibinden sıyrılan Love'ın dar açında yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere tokatladı.



57'nci dakikada Love ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Bülent Yıldırım bu pozisyonda devam kararı verdi. Oyun durduktan sonra pozisyonu tekrardan inceleyen Yıldırım penaltı kararı verdi.



60'ncı dakikada kazanılan penaltı atışında Quaresma'nın vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı.



61'inci dakikada Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı. Penaltı pozisyonunda sarı kart göre Saadane, penaltı atışı sonrası hakeme yaptığı hareket nedeniyle 2'nci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



67'nci dakikada Quaresma'nın ortasında Mustafa'nın topun gelişine yaptığı vuruş savunmadan döndü. Dönen topta Caner'in şutunda top yandan dışarı çıktı.



72'nci dakikada sağ kanattan şık çalımlarla içeriye giren Quaresma'nın şutunda kaleci Gökhan topu çeldi. Caner'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1.



77'nci dakikada Quaresma'nın ortasında Caner'in arka direkte yaptığı üstten auta gitti.



79'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın ortasında Love'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-1.



89'uncu dakikada yapılan pas hatasında araya giren Quaresma'nın ayağının dışıyla yaptığı vuruş savunmaya çarparak kornere gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.