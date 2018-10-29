Beşiktaş’ta Quaresma, Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Rizespor maçına kart sınırında çıkan Portekizli yıldız futbolcu, mücadelenin 31. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Quaresma, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Beşiktaş'ta Quaresma şoku!
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