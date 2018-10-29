29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:58Güneş 07:24Öğle 12:54İkindi 15:44Akşam 18:12Yatsı 19:32
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 90.542 -3.42
  • Altın: 219,800 -0.80
  • Dolar: 5,5707 -0.98
  • Euro: 6,3486 -0.76

Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

»
Beşiktaş'ta Quaresma şoku!
​Beşiktaş’ın Rizespor’u konuk ettiği karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ta Quaresma şoku! Beşiktaş'ta Quaresma şoku! Beşiktaş'ta Quaresma şoku!


Beşiktaş’ta Quaresma, Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Rizespor maçına kart sınırında çıkan Portekizli yıldız futbolcu, mücadelenin 31. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kart gördü. Quaresma, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Quaresma şoku!Beşiktaş'ta Quaresma şoku!​Beşiktaş’ın Rizespor’u konuk ettiği karşılaşmanın 31. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Ricardo Quaresma, cezalı duruma düştü.
Beşiktaş farka koştu!Beşiktaş farka koştu!Son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamayan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek 3 puan hasretini dindirdi. İki kırmızı kart gören Rizespor, maçı 9 kişi tamamladı.
Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a kötü haber!Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a kötü haber!Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Hollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözlerHollanda Cocu'yu konuşuyor! Ağır sözlerGeldiği günden beri kötü performansı devam eden ve dün Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Cocu'nun görevine son verildi. Bu ayrılık tecrübeli teknik adamın ülkesi Hollanda'da da gündeme oturdu.
Ali Koç'tan sürpriz 'geri adım' kararı!Ali Koç'tan sürpriz 'geri adım' kararı!Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilecek yeni teknik direktör tartışılmaya başlandı.
Cocu'nun ne kadar tazminat alacağı belli olduCocu'nun ne kadar tazminat alacağı belli olduFenerbahçe, sözleşmesi feshedilen Phillip Cocu'ya 1 yıllık alacağı olan 2,5 milyon euroluk bir tazminat ödemesi yapacak.
  • Galatasaray Malatya deplasmanında kaybetti29 Ekim 2018 Pazartesi 07:51
  • Fenerbahçe yine yenildi!28 Ekim 2018 Pazar 23:28
  • Cocu Kovuldu!28 Ekim 2018 Pazar 23:26
  • 'Bıktım ya!'28 Ekim 2018 Pazar 08:56
  • Avrupa devleri astronomik rakamı kabul etti!26 Ekim 2018 Cuma 14:33
  • Emre Belözoğlu'dan kötü haber26 Ekim 2018 Cuma 14:32
  • Fenerbahçe, Erick Green'i resmen açıkladı!26 Ekim 2018 Cuma 13:29
  • Nagatomo için G.Saray'ı yıkan iddia!26 Ekim 2018 Cuma 11:23
  • Akhisar, Sevilla'ya farklı kaybetti26 Ekim 2018 Cuma 07:43
  • Güneş'ten 'Quaresma' açıklaması26 Ekim 2018 Cuma 07:42
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri