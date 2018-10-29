29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Yeni havalimanı'ndan ilk sefer oraya yapılacak

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Yeni havalimanı'ndan ilk sefer oraya yapılacak
İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak ilk sefer 31 Ekim tarihinde İstanbul-Ankara uçuşuyla başlayacak.
Yeni havalimanı'ndan ilk sefer oraya yapılacak Yeni havalimanı'ndan ilk sefer oraya yapılacak Yeni havalimanı'ndan ilk sefer oraya yapılacak

İlk fazının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, 76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul yeni havalimanının ilk seferi, 31 Ekim günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirilecek.

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