İlk fazının açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, 76,5 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul yeni havalimanının ilk seferi, 31 Ekim günü saat 11.30'da Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara uçuşuyla gerçekleştirilecek.
29 Ekim 2018 Pazartesi10 Safer 1440
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Yeni havalimanı'ndan ilk sefer oraya yapılacak
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