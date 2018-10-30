30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Dilmen'den flaş sözler!

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Dilmen'den flaş sözler!
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Dilmen'den flaş sözler! Dilmen'den flaş sözler! Dilmen'den flaş sözler!


Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin dalga geçilmemesi gereken bir kulüp olduğunu belirten Dilmen, şu sözleri kullandı;

''Fenerbahçe düşerse, dolar 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez. Diğer 17 takım imza toplar Fenerbahçe düşmesin diye, Fenerbahçe yine düşmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.''

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 ve 17. sıradaki Akhisarspor ve Rizespor'un 8 puanı varken ligin dibindeki Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un 7 puanı bulunuyor.

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