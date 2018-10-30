30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı

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Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı
Ayrıldığı iki eşi ve sevgilisiyle para problemi yaşayan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu’ndan acı haber geldi. Eski bir minibüsün bagajında bulunan cesedin Oruçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.
Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı

İstanbul’da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Yakınları Oruçoğlu’ndan haber alamayınca Müge Anlı’nın programına başvurdu. Sır olayı araştıran Anlı, Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Y. ile görüştüğünü tespit etti. İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü. Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından bir kadın cesedi çıktı. Yapılan DNA testinde cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini tespit etti. Bir görgü tanığı bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Y.’nin üzerine çevirdi. Yüksel Y.’nin Oruçoğlu ile bir minibüste görülmesi, polisin araştırmalarına bu yöne kaydırdı. Anlı’nın programına bağlanan Yüksel Y. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bu arada Nazmiye Oruçoğlu’nun ayrıldığı ikinci eşi ve daha sonra birlikte olduğu sevgilisiyle de parasal anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi.

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Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağıGayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağıAyrıldığı iki eşi ve sevgilisiyle para problemi yaşayan gayrimenkul zengini Nazmiye Oruçoğlu’ndan acı haber geldi. Eski bir minibüsün bagajında bulunan cesedin Oruçoğlu’na ait olduğu ortaya çıktı.
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