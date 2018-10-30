30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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Fatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumu

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İstanbul'u dünyanın kavşağı haline getiren yeni havalimanına ilişkin konuşan Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır?" diye sordu.
Fatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumu
Fatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumu Fatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumu Fatih Portakal'dan ilginç İstanbul Havalimanı yorumu

Dünyanın gündeminde İstanbul'un yeni havalimanı var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı mega proje; hava yolu sektöründe dengeleri değiştirdi.

 "KARLI BİR YATIRIM MIDIR?"

Türkiye'ye dünyadan tebrikler üst üste gelirken, FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yatırımın karlılığını sorguladı.

"BOŞA GİDEN PARA DEMEYEYİM AMA..."

 Portakal, "Gerçekten karlı bir yatırım mıdır? Erdoğan'ın dediği gibi, kar getirecek midir?Boşa giden para demeyeyim ama Atatürk Havaalanı geliştirilseydi daha uygun olur muydu olmaz mıydı cevaplarının alınması açısından da önemli.. Neticede burası yapıldı hayırlı olmasını dilemek gerekiyor." şeklinde konuştu.

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