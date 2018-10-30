Ali Koç: Şampiyonluk sözü veremem

Fenerbahçe uzun yıllar unutulmayacak bir sezon yaşıyor. 10 haftası geride kalan ligde 9 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, lider Başakşehir'in 12 puan gerisinde yer alıyor.

KOÇ, ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREMEM DEMİŞTİ

Ankaragücü yenilgisi sonrası Cocu'nun gönderilmesi ve Fenerbahçe'nin zirve yarışından iyice uzaklaşması Başkan Ali Koç'un yaptığı bir konuşmayı akıllara getirdi.

Koç seçimi kazandıktan 2 gün sonra, 5 Haziran'da yaptığı konuşma esnasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Size şampiyonluk sözü veremem ama övünçle dışarıda gezebileceğiniz bir Fenerbahçe sözü veriyorum"

Sosyal medyada Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu başarısız tablonun ardından Koç'un bu sözleri binlerce defa paylaşıldı.

DERBİ ÖNCESİ MOTİVASYON KONUŞMASI

Cocu'nun gönderilmesi sonrası takkımla bir konuşma yapan Koç, futbolculardan kendilerine çeki düzen vermelerini isteyerek, "Fenerbahçe camiası mutsuz. Bu mutsuzluğu bitirmek sizin elinizde. Galatasaray maçını kazanın, en azından yeni bir başlangıç olacağını bize ve taraftara gösterin. İnsanlar size inanmak istiyor, her maç 45 bin kişi sizi destekliyor. Bu desteğin karşılığını verin" şeklinde konuştu.