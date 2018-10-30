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CHP’li belediyede ihale skandalı

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Aydın’da, CHP’li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 6 meclis üyesi hakkında “ihaleye fesat karıştırarak” belediyeyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle dava açıldı
CHP’li belediyede ihale skandalı
CHP’li belediyede ihale skandalı CHP’li belediyede ihale skandalı CHP’li belediyede ihale skandalı

CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 6 meclis üyesi, "İhaleye fesat karıştırma" suçundan hakim karşısına çıkacak. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı: 2009-2014 arasında Aydın ili Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı olarak görev yapan Ertegün Ünal, kendisinden sonra göreve gelen CHP'li Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya hakkında şikâyette bulundu.

Ünal şikâyetinde, yeni başkanın göreve gelir gelmez kapatılan Atça Belediyesi'ne ait olup yerel seçimlerin ardından yasa ile Sultanhisar Belediyesi mülkiyetine geçen Atça Opet Akaryakıt İstasyon ve Tesisleri'ni kamu yararına, belediye menfaatleri gözetmeksizin içindeki Janpa Petrol Şirketi'ne yeniden ihale edilmek üzere planlı ve sistemli eylemler içinde bulunduğunu ileri sürdü. İddianamede, Ünal'ın şikâyetçi olması üzerine CHP'li başkan hakkında belediyeyi zarara uğratarak 3. kişilere haksız kazanç ve menfaat sağladığı, kamu zararına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


TAHLİYE ETMEDİ, DAVA AÇTI
İddianamede, ihaleye fesat karıştırma iddiaları yönünden 3 kişilik bilirkişinin görevlendirildiği kaydedildi ve bilirkişi raporunun sonuç kısmına yer verildi. Raporda, tesisi işletmekte olan Janpa Petrol'ün sözleşme hitamı olan 31 Aralık 2012'de tesisi tahliye etmesi ihtarına rağmen tahliye etmediği, hatta belediye aleyhine dava açtığı belirtildi. Yapılan yazılı ihtara rağmen tesisi tahliye etmeyerek fuzuli işgal durumuna düşen firma hakkında aylık 20 bin lira ecri-misil (haksız işgal tazminatı) bedelinin tahsili amacıyla yapılan girişimlerin akim kalmasıyla şirketin doğrudan iflasına karar verilebilmesi için dava açıldığı kaydedildi. Mahkeme süreci devam ettiği sırada belediyeye 15 bin lira icra masrafının Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi veznesine yatırılması için iki haftalık kesin süre verilmesine rağmen bu paranın belediye meclisinde karar alınarak yatırmadığı belirtildi. Ayrıca belediye meclisinin mazeretsiz olarak duruşmaya iştirak etmeyip davanın açılmamış sayılarak düşmesine sebebiyet verilmesiyle karara bu yönde imza atan Başkan Osman Yıldırımkaya ve meclis üyelerinin bu tür işlemler nedeniyle görevi kötüye kullandıkları kaydedildi.

Meclis kararından 1 gün sonra (3 Şubat 2014) komisyon oluşturularak ecri-misil bedelinin 12 bin 500 lira olarak belirlenerek 30 Ocak 2014'te ihaleye çıkıldığı, ancak tesis üzerindeki hukuki engeller ortadan kalkmadan usulsüz olarak ihaleye çıkılarak akabinde iptal edildiği kaydedildi.

 

'İŞGALLİ' YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
İhale ilanında henüz tahliye edilmeyen tesislerin fiili durumunun "işgalli" şekilde yazılmış olmasıyla sorunlu halde bulunan bu tesise katılım oranının ve rekabetin azalmasına neden olunduğu belirtildi. İddianamede, ihaleye çıkılmadan önce toplanan encümence ecri-misil bedelinin düşürülmesi ile muhammen bedelinin o oranda düşük tutulmak suretiyle ihalenin düşük bedelle verildiği belirtildi. Tüm şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini beyan etti. Savcılıkça Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile meclis üyeleri İbrahim Koyun, Okan Yalçınkaya, Emine Hayırsever, Necdet Arıkan, Mustafa Kırcalı ve Murat Emir 6 meclis üyesi hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçundan ceza talep edildi.

KAYNAK: SABAH

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