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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

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FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21'i muvazzaf subay, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!


GİRİŞ 30.10.2018 10:04 GÜNCELLEME 30.10.2018 10:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Kara Kuvvetlerinden 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem sorumlu olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'inin aktif görevde bulunduğu bildirildi. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Ankara ve 20 ilde devam ediyor.

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