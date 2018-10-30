Soylu'dan donarak şehit olan 2 asker için açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olması hakkında konuştu.

İşte Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Dünyanın dört bir yanından turist yağıyor. Bu da bizim kırsala yoğun operasyonlarımız ve oluşturduğumuz alan baskıları sayesinde gerçekleşiyor. Ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde jandarmamızın, polis özel harekatımızın birlikte gerçekleştirdiği operasyonlarda, cumhurbaşkanımızın 'kesintisiz operasyon' talimatı çerçevesinde bütün bunlar gerçekleşiyor.

Bu başarıyı sahadaki kahramanlarımız, şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesinde başardık.

91 bin 197 PKK operasyonu, 38 bin 725 FETÖ operasyonu, DEAŞ'a yönelik ise 2 bin 483 operasyon yapıldı.

1451 PKK'lı, 40 da aşırı terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

113 lider kadrodan etkisiz hale getirildi. 132 PKK'lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp adaletin önüne çıkartıldı.

Örgütün içerisindeki koparabilme oranımız çok daha yüksek orana ulaştığını beyan etmek isterim.

DONARAK ŞEHİT OLAN İKİ ASKER

Tunceli'de 2 askerimizin şehit düşmesiyle ilgili yanlış değerlendirmeler oldu.

26 Ekim'de acı bir haber aldık. Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel ve Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen "Hipotermi" nedeniyle şehit oldu.

İki askerimizin şehit olduğu operasyonun yapıldığı bölge ağaçlık bir bölgeydi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye helikopter inemedi. Sosyal medyadan yayılan o fotoğraflar yıllar önce çekilmiş. Yapılanlar kasıtlı.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN O FOTOĞRAFLARI YALANLADI

Tunceli'ye terörist grubunu intikal ettirmeye çalışıldığı istihbarat birimlerince haber alındı. Jandarmamız 1 Ekim'den itibaren 21 tim ile operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik timlerin içerisinde bulunuyordu. Operasyon bölgesi 2300 rakımda. Karayolu ulaşımı olmayan, ağaçlık veya başka bir sığınma yeri bulunmayan zorlu bir bölgedir. Timlerin bölgeye bırakılmasından sonra hava şartları aniden ağırlaştı. Hava şartları kötüleşip, tipi bastırınca 26 Ekim'de timlerin geri çekilmesi konusunda komutanlar talimat veriyor. Bölgeye defaatle denenmesine rağmen, ki aynı aynı helikopter pilotu denemesine rağmen; 2-3-4-5 tipi nedeniyle oraya inemedi. Arkadaşlarımız terörist saldırısına ve EYP riskine rağmen, yaya olarak bölgeye intikal etmeye çalıştılar. Ve 26 Ekim'de güçlükle time ulaşan personelimiz tarafından hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.

Yine şuradaki fotoğraf ile şuradaki fotoğraf... Burada ağaçlar var. Sosyal medyada hemen. Kimlerin olduğu açık. HDP sempatizanları, PKK'lılar, FETÖ'cüler ve Türkiye'de terörle mücadeleden rahatsız olanlar, Tunceli'nin huzurundan rahatsız olanlar.

Tunceli'de biz operasyon yapıyoruz. Ama her operasyondan sonra ağaçlar yanıyor diye sözde şarkıcılar da dahil, terör örgütü mensuplarını sabah akşam koruyabilmek için çare arayan ve terör örgütüne müzahir olan siyasi partinin mensupları dahil orada eylem yaparak terörle mücadelemizi engellemeye çalışmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Ama buna müsaade etmediğimizi de belirtmek isterim.

Videolarla, çok daha önce çekilmiş, karda kışta çekilmiş ve daha ziyade de oradaki personellerin kim olduğu da tespit edilememiş bir videoyu ortaya koyup infial yaratmaya çalışan bir grup.

Biz kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuş gibi bir anlayışı yaygınlaştırmak için fırsatı eline geçirenler, elinden geleni tüm açıklamalara rağmen ortaya koymaya çalıştılar.