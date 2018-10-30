Malatya dönüşü Fatih Terim ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak dertleşti. "Ben yönetici olarak bu kadarşanssızlık görmedim. Sen hocam?'' diyen soran Albayrak'a, Terim de, "Ben de hoca olarak bu kadar sakatlığa şahit olmamıştım'' yanıtını verdi. Nazara inanan Albayrak, yakın çevresine, "Sakat vermeden maç bitiremiyoruz. Fatih Hoca'nın kızı Buse trafik kazası yaptı, kardeşim acil servise kaldırıldı. Fener derbisi öncesinde Florya'da kurban kestireceğim'' dedi. Albayrak, derbi için perşembe gecesi takımla kampa girecek.
30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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G.Saray derbi öncesi kurban kesecek!
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