Yerli otomobilin CEO'sundan kritik açıklama!

Sosyal medyadan mesajlar paylaşan Karakaş, "Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bir ulaşım teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefindeyiz" diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş, merakla beklenen yerli otomobil projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya sitesi Twitter'dan mesajlar paylaşan Karakaş, "Bizim kimseyi kopyalamaya ihtiyacımız yok. Bazıları Çinliler'in bazıları Güney Koreliler'in örneğini önümüze getiriyor. O zamanın şartları farklıydı bugünün şartları farklı. Otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Bir ulaşım teknolojileri ekosistemi oluşturma hedefindeyiz" dedi.

'CEP TELEFONUNDAKİ SÜREÇ YAŞANACAK'

Türkiye'nin Otomobili projesinin Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Gürcan Karakaş, "2030'dan itibaren dünya nüfusunun yüzde 60'ının şehirlerde yaşayacağı biliniyor. Bugün küçük bir kitlenin konuştuğu otonom sistemler ve nesnelerin interneti gibi konular kısa bir süre sonra tıpkı akıllı telefonlar gibi geniş kitlelerin ilgisini çeker hale gelecektir. Cep telefonun başına gelen benzer şeyler otomobilin de başına gelecek. 15 sene önce nasıl cep telefonun geleceği noktayı kestiremiyorsak benzer şeyleri de otomobilin başına geleceğini de düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

'TEKNOLOJİDE YENİ BİR SEVİYEYE SIÇRAYACAĞIZ'

Çalışmanın doğru bir zamanda ortaya koyulduğunun altın çizen Karakaş, "Teknolojinin egemenliğine sahip olmamız çok önemli. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu olarak vizyonumuz budur. Türkiye'nin Otomobili ve otomotiv sektörünün transformasyonu dönüşümü, Türkiye'ye teknoloji olarak yeni bir seviyeye sıçramak için önemli bir proje olarak gelişecektir" diye konuştu.