30 Ekim 2018 Salı10 Safer 1440
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AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifi

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AK Parti'nin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifi
AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifi AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifi AK Parti düğmeye bastı! Kritik yasa teklifi

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. 

KARAKOLDAN SERBEST KALMAYACAKLAR

 Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek. 

Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek. 

Tüp bebek tedavisine 40 yaş kriteri getirilecek. 

Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak. Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.

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